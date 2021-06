Polemiche e discussioni: è quello che sta scatenando in questi giorni a Nola il gruppo di opposizione dei 5 Stelle contro l’amministrazione comunale. La questione riguarda una cosa abbastanza “ordinaria”, la presentazione cioè di un libro. Il volume in questione è “Leader per caso”, ed i pentastellati ritengono inopportuna la concessione del patrocinio da parte del Comune alla manifestazione.

La presentazione è in programma sabato sera alle 19 nella villa comunale: saranno presenti l’autore ed il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Ricominciamo però dall’inizio, con la divulgazione da parte del Comune di Nola della lista degli eventi del “Giugno nolano”. Quest’ultimo è il riassunto degli appuntamenti organizzati all’avvicinarsi della festa dei gigli. In quest’ottica in realtà la presentazione di un libro è una cosa fin troppo ordinaria e gli appuntamenti patrocinati dal Comune sono una cosa normalissima. Ma ad aver fatto nascere la protesta è la tipologia di uno degli eventi in programma: a godere del patrocinio del Comune è infatti la presentazione del volume “Leader per caso”, del giornalista Pasquale Napolitano, che si occupa dell’ascesa politica e dei segreti dell’attuale ministro degli esteri Luigi Di Maio. A scendere in campo facendo nascere la polemica sui social è stato quindi Giuseppe Tudisco, consigliere comunale di minoranza in forza al M5S. “È ovvio – spiega Tudisco – che qui la questione non è affatto rappresentata né dell’autore, né del contenuto del libro: nessuno deve mai ostacolare la libertà di pensiero. Ciò che è inopportuno è il fatto che un’istituzione come il Comune conceda il patrocinio per un evento che di fatto attacca un’altra istituzione, che è il Ministro degli affari esteri. Se, per ipotesi, il ministro fosse stato un altro, la mia protesta sarebbe stata la stessa”.