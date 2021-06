Riceviamo e pubblichiamo

Il Comitato Ambientalista Terra Dea di San Giorgio a Cremano, unitamente al Comitato Problematica Via Patacca, I Vesuviani Circolo di San Giorgio a Cremano, l’associazione Ambientale K Marin, il Comitato Villa Tropeano e Gazebo Verde, ha organizzato, per Domenica 27 Giugno, l’evento “Corri per l’Ambiente, corri per Via Cupa Patacca” che si terrà questa domenica.

L’evento vuole rimarcare come l’Ambiente sia importante per il nostro Pianeta e al contempo tenere accesi i riflettori su Via Cupa Patacca. L’attraverseremo scoprendo la natura e il verde di questa strada, che per molti sangiorgesi rimane sconosciuta, sarà questo un modo, per evidenziare il degrado in cui versa da decenni.

Più che una corsa, sarà una passeggiata che durerà 3 km, e partirà dalla piazzetta Cappella del Pittore, proseguendo per viale Formisano e Via Togliatti, per poi scendere Via Cupa Patacca e ritrovarsi al punto di partenza. Registrazione alle ore 9.00 al gazebo in piazzetta Cappella del Pittore, per ricevere la pettorina con partenza passeggiata ore 9,30.

Un particolare ringraziamento ai comitati provenienti da altri territori che hanno aderito a questa manifestazione: dott.ssa Maria Teresa Ercolanese di Gazebo Verde (Vomero-Napoli) ; Arch. Marco Ferruzzi di K Marin (San Giovanni a Teduccio) ; sig. Luca Apicella referente del comitato Villa Tropeano (Napoli).