Nola, parte il Festival dei Cortometraggi

NOLA, AL VIA “THETA SHORT FILM”, FESTIVAL DEI CORTOMETRAGGI

La premiazione in programma per il 30 novembre

di Cesare D’amore

Nola. Una commissione di giurati, undici giorni di proiezioni, ed una manifestazione finale: sono gli ingredienti del “Theta Short Film Festival Festival” l’evento dedicato alla cinematografia breve in programma alla fine di novembre a Nola. Le serate dedicate alla selezione delle opere si sono appena concluse.

Ad organizzare il festival sono i componenti dell’associazione “Il Cinematografo”: un gruppo culturale nolano composto da giovani operatori del settore artistico e della comunicazione. L’iniziativa è alla sua seconda edizione: lo scorso anno il festival si è svolto ad a Avellino contando 400 spettatori in sala e 12 registi ospiti provenienti da varie zone d’Italia. Il lavoro delle giurie si è protratto per tutto il mese di ottobre: sono stati organizzati infatti 11 incontri in vari centri del nolano, tra i quali Camposano e Marigliano, nel corso dei quali sono stati visionati (e valutati) tutti i cortometraggi iscritti al concorso. La giuria è stata composta, in tutte le serate, da tre delegazioni: una studentesca, una tecnica e una popolare.

Il festival si distingue per la sua programmazione diversificata, che comprende 12 categorie di cui le principali 5 sono: cortometraggi italiani e internazionali, corti di animazione e documentari brevi e a cui si affiancano la categoria di fotografia, sceneggiatura breve, cortometraggi sperimentali, corti studenteschi, video musicali e premi alle musiche, alla regia e all’attorialità. Questa vasta gamma di categorie permette di coinvolgere una varietà di operatori dell’audiovisivo e di presentare opere provenienti da contesti diversi e con diversi linguaggi.

La parte conclusiva della manifestazione si articolerà in due serate, nel corso delle quali saranno conferiti i vari riconoscimenti. Le due premiazioni sono in programma per il 30 novembre ed il 1 dicembre al Cinema “The Space” di Nola oltre che in diretta TV sul canale 86. Durante le due serate finali ci sarà spazio anche per una mostra, intitolata “Thetarte”, che racconta le opere di numerosi giovani artisti di diversa esperienza, sia campani che internazionali. La mostra ospiterà opere pittoriche, fotografiche, illustrazioni digitali ed istallazioni.

“Il festival – spiega il direttore artistico Antonio Riccardo Santorelli – è un elogio al cinema e alle arti. Uno spazio di connessione e confronto dedito tanto agli artisti quanto ai fruitori. Abbiamo scelto la formula dell’opera breve perché consente una maggiore possibilità di sperimentazione e di ricerca, è alla portata di tutti, spesso non è legata a produzioni o a schemi rigidi, consentendo una maggiore libertà creativa, un’esplorazione sia intima che sociale.”