L’associazione non profit, Mamma Nola, non si ferma. Continua la distribuzione di beni di prima necessità per i più piccoli. Avviata la raccolta fondi per contrastare l’emergenza sanitaria con un valido aiuto per l’ospedale Santa Maria della Pietà.

È passata appena una settimana e sono stati raccolti già oltre 4 mila euro da devolvere in beneficenza per l’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. L’iniziativa è stata lanciata dall’Associazione Festa Eterna che da anni sposa il progetto solidale Mamma Nola, vicino alle sorti del territorio e di tutta la cittadinanza. Grazie al prezioso contributo delle Associazioni culturali e sportive, delle Paranze, dei Maestri di Festa 2020 e di numerosi artisti nolani è stato possibile lanciare questa raccolta fondi per aiutare la struttura sanitaria affinché sia provvista di tutto il necessario in questo momento di terribile crisi che ha colpito l’intero pianeta.

Basta poco per fare la propria parte. La crisi è dilagante, il mondo si è fermato poco più di un mese fa quando tutto è iniziato. Le sirene delle ambulanze non si spengono, le sale intensive non si svuotano. È bene che chi può, spinto dall’amore verso il prossimo, dimostri con un piccolo gesto la propria vicinanza a un’intera popolazione ormai in ginocchio. Oggi la comunità di Nola cerca di combattere il virus non solo stando a casa, ma aiutando dalle proprie abitazioni l’ospedale della città. Basta un click al seguente link (https://bit.ly/2JGaMsE) per dare concretamente una mano contro questa minaccia che, purtroppo, riguarda tutti.

#aiutiamonola è l’hashtag lanciato dal promotore di questa iniziativa, Carlo Fiumicino, che attraverso la piattaforma “Rete del Dono” sta cercando di dare il suo contributo. Tanti sono i chilometri che lo tengono lontano dalla propria terra natale, ma l’amore per la sua città batte qualsiasi distanza e da nord a sud lancia il suo appello di aiuto, affinché sempre più persone possano prendere parte a questa importante maratona solidale. L’intero ricavato sarà utilizzato per acquistare materiale sanitario, dietro indicazioni dei medici nolani.

L’amore per il prossimo, soprattutto nei momenti peggiori, non ha confini. Altro importante progetto lanciato negli scorsi giorni ha come obiettivo principale i bambini nolani che in questo momento si trovano in estrema difficoltà insieme alle proprie famiglie. Con il blocco dei lavori e della maggior parte delle aziende, in tanti purtroppo hanno perso il lavoro, ancor di più chi viveva alla giornata e oggi si ritrova con le mani legate. È per loro che Mamma Nola distribuirà su precisa richiesta omogeneizzati, latte in polvere, biscotti, pannolini, salviette, insomma tutto il necessario affinché almeno i più piccoli riescano a soffrire meno in questa situazione di allarme, coccolati dal bene sincero di un’intera comunità.

«Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Questo noto proverbio mette in rilievo quanto sia importante, per ogni essere umano, sentirsi parte di un insieme. Vi è tanto bisogno di un villaggio che riesca a mettere al centro il bambino, intercettando le sue primarie esigenze» – aggiunge Carlo Fiumicino. Insieme, solo uniti nell’amore per il prossimo, si vincerà questa terribile battaglia.