Nola. Grave incidente nella notte. Muore una giovane ventitreenne

Nola. Intorno alle 3:30 di questa notte è avvenuto un incidente mortale in prossimità di una rotatoria all’altezza dell’incrocio tra Via On. Napolitano e Via Nazionale. Muore tragicamente nell’impatto una giovane di ventitré anni di San Paolo Bel Sito.

La ragazza era in moto insieme ad un’altra persona che era alla guida. Sul luogo dell’incidente ci sono ancora accertamenti in corso. Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che il conducente del mezzo abbia perso il controllo del veicolo. Avrebbe urtato poi la rotatoria, facendo un balzo di diversi metri, per poi andare a schiantarsi contro il muretto di un’abitazione.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi del 118 ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. La ragazza è morta sul colpo. Il conducente non ha riportato danni gravi e non è in pericolo di vita. È stato, in ogni caso, trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Nola per ulteriori accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri della Radiomobile di Nola e gli agenti del Commissariato di Polizia di Nola. Scene strazianti all’arrivo sul luogo dell’incidente di amici e conoscenti e poi della famiglia della ragazza. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine del magistrato di turno e trasferita al Policlinico di Napoli.