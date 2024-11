Nola – Nella notte i carabinieri sono intervenuti in via Ponte di Nola altezza ingresso zona Asi per un incidente stradale.

Poco prima to un 36enne a bordo di una Ford Focus perdeva il controllo dell’auto impattando contro il guardrail

. L’uomo, trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola decedeva poco dopo. Il veicolo è stato sequestrato. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’autopsia.