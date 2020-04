Il sindaco di Nola fa il punto sullo stato della città, uniformandosi alle dirette Facebook adottate già nei comuni limitrofi. Ad oggi 14 sono i contagiati e 95 i cittadini in isolamento fiduciario. La macchina della solidarietà non si ferma: completata la consegna di pacchi alimentari. In arrivo secondo lotto di mascherine.

Gaetano Minieri, sindaco di Nola, va incontro ai bisogni dei cittadini, cercando con una maggiore presenza online e offline di garantire ogni giorno le risposte che meritano. Adattandosi alla pratica che ormai è diventata vera e propria consuetudine dei sindaci dei comuni limitrofi, anche la città bruniana avrà le sue dirette Facebook per fare ogni giorno il punto della situazione.

Notizia dell’ultima ora, aggiornata alle ore 17:30 del 07 aprile riguarda i dati giunti dall’Unità della Protezione Civile della Regione Campania. Nel comune di Nola ad oggi si contano: 14 contagiati, di cui ancora 9 positivi, 2 guariti e 3 deceduti; in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni ben 95 cittadini che avevano avuto contatti con le persone infettate dal Covid-19 o alle quali sono legati da rapporti familiari.

Completata la consegna dei pacchi alimentari, grazie al generoso contributo degli imprenditori locali, uniti intorno ad una triste causa comune che purtroppo non fa sconti a nessuno. I beni di prima necessità sono stati consegnati a tutti i cittadini che ne avevano fatto richiesta. Data la situazione di povertà in cui numerose famiglie ancora riversano, è già in programma la seconda fase di distribuzione.

In arrivo anche il secondo lotto di mascherine che sarà consegnato, nei limiti del possibile, a tutti i richiedenti, ma in clima emergenziale è chiaro che il bisogno è di gran lunga superiore a quanto il mercato stesso possa attualmente offrire.

«Cerchiamo di non vanificare tutto il lavoro che abbiamo fatto fino a oggi, rimanendo a casa. C’è ancora troppa gente per strada» ammonisce il sindaco nella speranza che questa volta il messaggio suoni forte e chiaro. «Stare per strada non significa danneggiare solo se stessi, ma principalmente gli altri». L’amministrazione è sempre presente e attenta alle esigenze del territorio. La disponibilità del sindaco, soprattutto in caso di emergenza quale quello attuale, è al totale servizio dei cittadini, che sanno a chi potersi rivolgere per avere informazioni chiare e dettagliate.