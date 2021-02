Riceviamo e pubblichiamo

Nasce a Sigliano, piena periferia gragnanese, “Gragnano on AIR”, una radio di giovani e per i giovani fatta di podcast e interviste volte a promuovere modelli giovanili e realtà sociali di interesse.

Attori protagonisti le associazioni innovazioni sociali e il Forum dei Giovani di Gragnano che grazie al finanziamento ottenuto dall’Agenzia nazionale per i giovani, potranno dar voce ad un mondo, quello giovanile, spesso coinvolto solo in maniera strumentale.

La digital Radio “Gragnano on AIR” di ANG inRadio”, (dove IN rappresenta una molteplicità di significati: il racconto dell’Agenzia INradio, INsieme, Inclusione), intende promuovere un coinvolgimento diretto dei ragazzi in tutte le tematiche che ad essi si rivolgono; la radio sarà infatti il megafono delle iniziative dell’Agenzia Nazionale per i Giovani legate alle politiche giovanili, ma è anche uno strumento per informare e ascoltare i giovani, spesso protagonisti delle trasmissioni radiofoniche insieme ad esperti del mondo della politica, della cultura, dell’informazione, del lavoro e della società. Sarà uno spazio per promuovere i progetti nell’ambito di Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà partendo proprio dalla voce dei protagonisti; uno spazio fatto con e per i giovani.

Utilizzerà un linguaggio vicino alle nuove generazioni e sarà il luogo in cui i ragazzi si sentiranno a loro agio perché avranno la possibilità di esprimere le loro idee, i loro sogni attraverso un microfono senza avere paura di pregiudizi. Sarà uno strumento utile per promuovere le opportunità del Governo per i giovani e confrontarci costantemente con il mondo giovanile. Un importante strumento di inclusione sociale in grado di raggiungere anche il più piccolo comune italiano.

Uno strumento che favorisce il dialogo con le nuove generazioni e soprattutto l’ascolto di quelle che sono le loro esigenze, i loro desideri, aspettative, paure e sogni.

Al tempo stesso sarà un luogo di condivisione e partecipazione perché è intenzione dell’Agenzia mettere a sistema, attraverso la digital radio di Ang, le radio dedicate ai giovani, nonché le esperienze radio nate nell’ambito del programma europeo e, al tempo stesso, dare la possibilità alle associazioni di sperimentare anche con strumenti digitali di facile accessibilità, come un semplice cellulare, la possibilità di “fare radio”, andando quindi ad implementare il palinsesto dell’Agenzia.

Segui i nostri podcast sulla pagina facebook “Gragnano on Air”.