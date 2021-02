Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Sant’Anastasia.

Il Bonus facciate è una detrazione in vigore dal 2020, aggiuntiva rispetto a tutte le altre già esistenti (Ecobonus, detrazioni ristrutturazioni, Sismabonus, Bonus mobili) e riservata agli interventi che riguardano il decoro architettonico. È valido per tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata.

L’Amministrazione comunale di Sant’Anastasia trasmetterà il giorno 18 febbraio alle 15 il WEBINAR SUPERBONUS E BONUS FACCIATE: VANTAGGI ED OPPORTUNITÀ PER RILANCIARE L’EDILIZIA SOSTENIBILE sulla piattaforma GOTOWEBINAR e contestualmente verrà trasmessa anche sulla pagina del Sindaco Carmine Esposito. Per poter partecipare basta collegarsi a Facebook.

Era uno degli obiettivi di questa Amministrazione e le varie altre iniziative in ambito di sostenibilità che si stanno avviando, come annunciato anche in campagna elettorale.

Dichiara il Sindaco Carmine Esposito: “Come Comune di Sant’Anastasia intendiamo istituire a stretto giro uno spostello dedicato ECOBONUS per indirizzare il cittadino ad un corretto espletamento amministrativo. Con il webinar previsto per il giorno 18 febbraio, intendiamo sensibilizzare gli addetti ai lavori (architetti, geometri,ingegneri) e la cittadinanza tutta sui vantaggi e le opportunità dell’edilizia sostenibile.”

Aggiunge poi l’assessore alle Finanze Mario Trimarco: “Il superbonus 110% accompagnato dal bonus facciate, quello sismico e dai tradizionali lavori di ristrutturazione interna, rappresenta uno strumento per rilanciare il lavoro almeno nel settore edile e consentire ai cittadini di beneficiare di un abbattimento del costo davvero significativo. Con l’aiuto degli esperti che interverranno durante il webinar cercheremo di fare chiarezza su tutte le fasi della procedura. Per questo, con tanta umiltà, chiedo la partecipazione di tutti gli addetti ai lavori, perchè solo tramite essi possiamo far partire questa grande opportunità. Ringrazio l’Ordine degli Architetti per la disponibilità e in particolar modo nella persona dell’Architetto Graziani.”