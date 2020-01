Nasce a Sant’Anastasia il Comitato di Italia Viva,coordinato da Federica Curcio.

Nasce a Sant’Anastasia il comitato territoriale di Italia Viva con l’obiettivo di esprimere il senso di appartenenza e di interesse per il territorio anastasiano, il quale ha bisogno più che mai di idee ed attenzioni nuove.

Questa sarà la nostra casa, giovane, innovativa e femminista.

Ma una casa per essere tale ha bisogno di vita, ed è per questo che ci rivolgiamo a tutti i cittadini, in particolar modo alle ragazze ed ai ragazzi desiderosi di partecipare alla vita politica.

La costituzione del Comitato rappresenta il punto di inizio per costruire uno spazio politico aggregante; uno spazio in cui le persone possano confrontarsi con passione ed impegno per elaborare risposte efficaci.

Siamo e saremo un gruppo aperto e dialogante, intenzionato aprire una nuova stagione politica a Sant’Anastasia, libera, pulita ed equa. Lavoreremo per portare una visione nuova, che abbia un unico fine comune: costruire un uovo percorso politico.

Per ciò che riguarda le dinamiche locali abbiamo una posizione chiara: rinnovare la classe dirigente attraverso un salto generazionale. Puntiamo a coinvolgere figure che abbiano dimostrato capacità, volontà e dedizione per Sant’Anastasia.

Allo stesso modo, siamo aperti alla discussione ed al dibattito con le forze politiche, le associazioni, i comitati ed i singoli cittadini che, in questo momento così delicato per il nostro paese, mettano al centro il futuro prossimo e non il passato remoto.

Sarà un nuovo e grande progetto politico. Una casa che fino ad oggi non c’era. Daremo il benvenuto a tutti i cittadini che vorranno contribuire con impegno e determinazione a migliorare il nostro territorio.

Potete aderire, confrontarvi e seguirci, per adesso, attraverso la pagina Facebook “ Italia Viva Sant’Anastasia” .

La Coordinatrice Federica Curcio

Italia Viva Sant’Anastasia