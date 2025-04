Napoli, “Un Farmaco per Tutti”: il progetto dell’Ordine dei Farmacisti

Napoli. Riceviamo e pubblichiamo:

FARMACISTI: LA SOLIDARIETA’ DI NAPOLI PER L’UCRAINA, CONSEGNATI FARMACI PER 240MILA EURO

Napoli, 2 aprile 2025 – Oggi, presso la sede del progetto “Un Farmaco per Tutti”, sono stati consegnati farmaci e dispositivi sanitari del valore di 240.000 euro destinati alla popolazione ucraina. La consegna è avvenuta alla presenza del Cardinale Konrad Krajewski, Elemosiniere di Sua Santità Papa Francesco, che ha preso in carico i beni per portarli personalmente in Ucraina. L’iniziativa, promossa dall’Ordine dei Farmacisti di Napoli, offre un aiuto concreto alle strutture sanitarie e alle comunità colpite dal conflitto, confermando l’impegno solidale dei farmacisti napoletani verso chi soffre.

Vincenzo Santagada, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli, ha sottolineato l’importanza di questa operazione umanitaria e della collaborazione con l’Elemosineria Apostolica. «In un momento così difficile ribadiamo la nostra vicinanza al popolo ucraino e ai poveri in genere,» ha dichiarato Santagada. «La collaborazione con l’Elemosineria Apostolica rappresenta un valore aggiunto fondamentale: unendo le forze possiamo far giungere aiuti concreti dove ce n’è più bisogno”

La presenza del Cardinale Krajewski a Napoli, in qualità di inviato caritativo del Santo Padre, sottolinea il valore di questa sinergia tra istituzioni locali e Vaticano. Grazie a questo ponte di solidarietà, il carico di farmaci e dispositivi raggiungerà nei prossimi giorni l’Ucraina, portando sollievo e speranza alle popolazioni duramente provate dalla guerra. L’Ordine dei Farmacisti di Napoli conferma così la propria volontà di mettere professionalità e cuore al servizio degli ultimi, rafforzando una collaborazione virtuosa con l’Elemosineria Apostolica per offrire sostegno sanitario a chi ne ha più bisogno.