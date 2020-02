Non è una semplice libreria ma uno spazio, un laboratorio per chi ama divorare libri, cultura, musica e non solo.

Oggi, 27 febbraio, aprirà a Napoli, in Piazza Bovio 33, The Spark Creative Hub. The Spark Creative Hub è uno spazio polifunzionale legato al mondo del libro, del design e della manifattura avanzata. La struttura di oltre 500 mq include una libreria con più di 20.000 titoli, un laboratorio di fabbricazione digitale, un coworking, un’area specifica dedicata alla formazione e agli eventi ed un coffee break. The Spark Creative Hub si propone come luogo innovativo nel quale creare i presupposti affinché le diverse realtà che lo abiteranno possano collaborare, contaminarsi e produrre.

(FONTE FOTO: RETE INTERNET)