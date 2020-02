Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del comitato “genitori per piazza Europa”

Dopo la nostra costituzione e il successivo documento protocollato per capire cosa l’amministrazione stesse facendo per piazza Europa, abbiamo assistito , nel giro di pochissimo tempo, al manifestarsi concreto dei primi risultati. Il giorno di carnevale, infatti, Piazza Europa è stata riaperta al pubblico , questo evento è stato accolto da noi del comitato con grande gioia e speranza, d’altronde anche l’entusiasmo con cui i cittadini hanno risposto a questa riapertura fa capire come questo luogo sia importante per noi sommesi.

Rimangono però presenti alcuni interrogativi sulla gestione della piazza, innanzitutto ci chiediamo chi ha vinto il bando di concorso che riguarda la gestione di questo spazio e come la ditta vincitrice intende valorizzare la piazza; ci chiediamo inoltre se l’amministrazione o la ditta suddetta abbia previsto un piano di videosorveglianza o un qualsiasi altro metodo volto a preservare il parco e i suoi frequentatori da eventuali atti vandalici che nel recente passato si sono manifestati con troppa frequenza.

Ci auguriamo che questa riapertura sia definitiva e non temporanea; ci auguriamo che la piazza rimanga un bene pubblico e non una speculazione di pochi privati; infine ci auguriamo che i cittadini sommesi possano essere collaborativi e attivi nella gestione di questo bene pubblico contribuendo a mantenerlo un luogo pulito e sicuro.

Noi del comitato continueremo a vigilare riguardo la gestione di questo importantissimo luogo e continueremo nel nostro impegno civico poiché per noi l’avvenuta riapertura non è un traguardo raggiunto ma solo il primo passo.

“IL COMITATO GENITORI PER PIAZZA EUROPA”