Napoli, Open Fiber è connectivity partner del Comicon XXII salone internazionale del fumetto

Gli appassionati di videogiochi potranno sperimentare 10 Gigabit al secondo nei tornei con ProGaming. Postazioni e console pronte per tornei professionali alla massima velocità disponibile

Fino a lunedì 25 aprile prossimo Open Fiber presenterà la sua innovativa capacità di implementare e gestire servizi ultrabroadband all’avanguardia è connectivity nel salone internazionale del fumetto Comicon, di cui è partner, in svolgimento alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Il Comicon riparte per una nuova avventura che guarda al futuro. E lo fa anche grazie alla tecnologia innovativa di Open Fiber, società leader nelle reti in fibra ottica di ultima generazione. I partecipanti all’evento potranno infatti navigare su Internet alla massima velocità disponibile sul mercato: 10 gigabit al secondo sulla rete FTTH realizzata a Napoli. Dieci Gbps simmetrici in download e upload, ovvero 100 volte 100 megabit, dedicati ai tanti appassionati di arte, cultura, fumetti e videogiochi.

La società guidata dall’amministratore delegato Mario Rossetti è il primo operatore in Italia (e fra i primi in Europa) a fornire un servizio di accesso ultraveloce da 10 Gigabit al secondo simmetrici, dimostrando la flessibilità della propria architettura di rete in grado di sostenere le evoluzioni tecnologiche dei prossimi anni.

Una velocità di connessione in grado di superare il Gigabit, unita a latenze inferiori ai 5 millisecondi, è fondamentale in particolare per chi utilizza i videogiochi sia a livello professionale che amatoriale. Ecco perché Open Fiber, in collaborazione con ProGaming, è presente nel Padiglione 6 con postazioni attrezzate e console di ultima generazione per dare vita a sfide tra pro-player, talent dei videogames e pubblico di appassionati videogiocatori. Open Fiber intende così promuovere anche un momento di sensibilizzazione sociale.