Napoli: grande successo per “Tender Napalm” riadattato e diretto da Simona De Sarno

Napoli, quattro appuntamenti andati sold out al teatro Elicantropo per lo spettacolo Tender Napalm diPhilip Ridley che ha visto l’adattamento e la regia di Simona De Sarno e l’interpretazione di Federica Cinque e Alessandro Mannini.

Lo spettacolo è stato proposto da V.A.N verso altre narrazioni con il patrocinio della fondazione Inda di Siracusa e accademia d’Arte del dramma antico di Siracusa e si è avvalso dellla traduzione di Laura Leonessa.

Tender Napalm è stato un soffio inquieto di emozioni e dissolvenze. Un’opera intensa, durata poco più di un’ora, capace di portare dal reperto della coscienza il parnaso incandescente che vive dentro ognuno di noi.

Al centro l’estremizzazione di un dramma, ricordato e poi rimosso, rimosso e ricordato in una narrazione che pur sembrando senza tempo fa del tempo e delle sue variazioni un perno principale. Si alterna infatti l’arcadica coppia di chronos (il tempo orizzontale delle ore) e kairós (il tempo verticale interiore).

Due presenze in scena, in un dialogo senza sosta ricco di allegorie e simbolismi capaci di rendere la storia un viaggio interessante e terribile, brutale e poetico, a tratti romantico (nel senso letterario), immaginario e metafisico ma non onirico, presente e originale.