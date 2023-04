A Napoli la Walk of Life, maratona solidale per la ricerca promossa da Telethon

Napoli. Sotto un tiepido sole di primavera si è svolta la Walk of Life promossa dalla Fondazione Telethon. La maratona solidale per aiutare la ricerca e la prevenzione delle malattie genetiche rare è giunta quest’anno alla sua decima edizione. La manifestazione sportiva è partita da Piazza del Plebiscito e ha visto la partecipazione di tanti sportivi e appassionati di corsa ma anche di tante famiglie e di tutti coloro che hanno deciso di prendere parte all’ evento per contribuire a dare speranza a chi soffre di queste gravi patologie attraverso la ricerca.

La Walk of Life è un evento in cui lo sport incontra la solidarietà per aiutare la ricerca a scoprire una cura per le malattie genetiche rare. La maratona non competitiva prevedeva un percorso di dieci chilometri per gli sportivi e una passeggiata di tre chilometri per le famiglie.

Ad alimentare il clima di festa della giornata un allegro Pulcinella e ben tre Supereroi travestiti da Spider-Man che hanno regalato sorrisi a grandi e piccini. Alla manifestazione hanno partecipato anche alcuni bambini e persone affette da malattie rare che sono partiti per primi e hanno anche loro attraversato una piccola parte del percorso.

I premi simbolici per la gara sono stati assegnati dividendo gli atleti in categoria donne, uomini e società. In particolare, il primo posto per le donne è stato conquistato da Filomena Palomba, vincitrice anche della scorsa edizione, la quale ha compiuto un grande gesto di sportività donando la sua coppa ad una delle piccole partecipanti, una bambina che sta lottando contro una patologia rara.

DESTINAZIONE “DUE COMUNI”

Presenti alla Walk of Life anche il sindaco di Sant’Anastasia Carmine Esposito con l’Assessore Veria Giordano, il sindaco di Arzano Vincenza Aruta, il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno con il vicesindaco Rubina Allocca, l’assessore Mauro Polliere e l’assessore Cesare Di Palma.

Le tre amministrazioni comunali hanno partecipato all’evento che porterà alla “Due Comuni”, la manifestazione sportiva solidale per Telethon che si terrà il 17 settembre tra Somma e Sant’Anastasia. Anche Tancredi Cimmino Coordinatore provinciale Telethon di Napoli Area Vesuviana ha voluto ringraziare i sindaci per aver preso parte alla manifestazione e per la loro attiva collaborazione con la Fondazione Telethon.

ALTRE PRESENZE ALL’EVENTO

Hanno partecipato all’evento anche Alberto Fontana, presidente di Fondazione Serena del Centro Clinico NeMO, l’atleta Sandro Cuomo. Presente anche un gruppo di ricercatori Tigem, i quali hanno voluto ricordare l’importanza vitale della ricerca al fine di raggiungere il premio più grande di una cura per ognuna delle malattie genetiche rare e di poter garantire una vita migliore a tutti coloro che ne soffrono.

Molto toccante la testimonianza di Antonio Caputo, attivo da sempre nell’ organizzazione della Walk of Life e papà di Ciccio, anche lui affetto da una grave patologia rara e scomparso poco tempo fa. Antonio, nonostante la perdita subita, continua a mantenere la speranza nella ricerca.