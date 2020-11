Napoli e provincia, controlli dei Carabinieri tesi al contrasto all’illegalità diffusa e al rispetto delle normative anti covid19

Città e provincia sono state presidiate da centinaia di militari affinché fossero rispettate le prescrizioni inserite nei decreti governativi destinati a limitare il dilagare dell’epidemia da coronavirus. Sessantacinque le persone sanzionate per violazioni alla norma anticovid ma molteplici sono stati gli interventi dove i Carabinieri, utilizzando l’arma della persuasione a una responsabile adesione alle prescrizioni imposte, hanno invitato le persone ad indossare correttamente le mascherine e a sciogliere gli assembramenti

18 di queste tra il lungomare Partenope, Via Mergellina e Via Caracciolo, il Vomero, nonché le spiagge pubbliche con accesso da Via Posillipo: 10 non indossavano la mascherina, 8 sono stati sorpresi in strada oltre le 22. Quest’ultimi tutti giovani tra i 20 e i 25 anni.

31 sanzioni nell’area vesuviana e sorrentina, gran parte per la totale mancanza di mascherina: anche in questo caso sono 8 le persone che hanno violato il “coprifuoco”. 23 quelle senza dispositivi di protezione individuale. Tra gli altri comuni della provincia partenopea e nell’area a nord della città sono 16 le persone multate: 7 per la violazione del “coprifuoco”, 9 per mancanza di mascherina.

Alle sanzioni per le violazioni alla normativa anti-contagio si affiancano le incalzanti e costanti attività di contrasto all’illegalità in ogni sua forma. Tra le innumerevoli attività compiute quelle che seguono sono le più importanti.

Si parte dai quartieri Vomero e Arenella dove i militari della locale compagnia hanno denunciato 4 parcheggiatori abusivi, sorpresi a chiedere denaro agli automobilisti in cerca di sosta.

Un 18enne è stato trovato in possesso di un coltello a scatto con lama di 12 cm ed è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio.

Denunciato anche un 24enne perché sorpreso alla guida nonostante non avesse mai conseguito la patente.

10 gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura per la detenzione di piccole quantità di stupefacenti.

Nel cuore della città, nella centrale Piazza San Domenico Maggiore, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia centro hanno arrestato per spaccio di droga Lamin Manneh e Lamin Camara di 24 e 30 anni, entrambi di origini gambiane e già noti alle ffoo.

Sono stati sorpresi mentre cedevano marijuana in cambio di denaro ad un “cliente” napoletano.

Uno dei due, il 30enne, ha provato a sfuggire all’arresto spintonando i militari ma è stato bloccato.

Nelle loro disponibilità 21 grammi di marijuana e 90 euro in contante ritenuto provento illecito.

Entrambi in attesa di giudizio, sono stati tradotti al carcere di Poggioreale.

Denunciato un 32enne già noto alle ffoo perché trovato in possesso di un grosso coltello da cucina in Largo San Giovanni Maggiore.

Sequestrati a carico di ignoti dai militari della compagnia centro 145 circa di marijuana e 290 di hashish, rinvenuti dietro ad alcuni cassonetti in via Francesco Saverio Correra.

I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia stella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Luca Capasso, 27enne del quartiere Mercato già noto alle ffoo.

Durante una perquisizione domiciliare nel rione “case nuove” di Napoli i militari hanno rinvenuto 5 dosi di crack, 7 dosi di cocaina e altrettante di marijuana. Nelle disponibilità di Capasso 1140 euro in contante ritenuto provento illecito.

Il 27enne, finito in manette, è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

Controlli a tappeto anche nell’area vesuviana e sorrentina.

A san Giuseppe Vesuviano i militari della locale stazione hanno denunciato un 28enne di Poggiomarino e un 60enne di San’Elia a Pianisi per ricettazione e riciclaggio di 3 autovetture trovate nelle loro disponibilità e risultate oggetto di furto. Rinvenuti anche 2 “jammer”, disturbatori di frequenze ad onde elettromagnetiche utilizzati per forzare i sistemi di sicurezza dei veicoli di ultima generazione.

Anche un 52enne ed un 53enne, entrambi di Poggiomarino, dovranno rispondere di ricettazione. Sono stati fermati e controllati a bordo di un’auto di lusso risultata oggetto di un furto commesso il 5 novembre scorso.

Droga rinvenuta anche a Terzigno. In un casolare abbandonato, i carabinieri della locale stazione hanno trovato 3 grammi di cocaina, 375 di hashish, 0,5 di crack, 2 di marijuana, un bilancino di precisione ed un coltello utilizzato verosimilmente per il taglio dello stupefacente.

Ancora in area vesuviana, I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia un 45enne di Torre del Greco già noto alle ffoo.

Come già accaduto in passato, l’uomo aveva preteso che la madre 67enne gli consegnasse denaro. Al suo rifiuto ha afferrato un bastone e spaccato il vetro della porta di ingresso dell’abitazione e i cui frammenti hanno ferito la donna.

Intervenuti sul posto i carabinieri hanno bloccato e arrestato il 45enne: è ora in carcere. La madre – sanguinante – è stata medicata da personale del 118.

E’ stato bloccato e arrestato dai Carabinieri della stazione di Poggiomarino ancora con il bottino in tasca. Andrea Allocca, 27enne del quartiere napoletano di San Lorenzo, aveva appena lasciato l’abitazione di due anziani di Poggiomarino ed era riuscito a sottrarre loro 700 euro, simulando la consegna di un pacco acquistato online dal figlio.

Poco prima, la coppia aveva ricevuto una telefonata durante la quale una persona – fingendosi loro figlio – gli aveva chiesto di ritirare un pacco che di lì a breve gli sarebbe stato consegnato.

Al corriere avrebbero dovuto pagare 700 euro, una somma solo anticipata a titolo di favore e che gli sarebbe stata presto restituita.

Grazie ai ricorrenti inviti a non cedere a tali inganni, l’anziana – una 87enne del posto – ha sospettato che si trattasse di una truffa e ha immediatamente scartato il pacco trovando al suo interno una confezione di sale da cucina. Ha allertato i Carabinieri e fornito una descrizione accurata del finto corriere.

I militari lo hanno facilmente individuato e bloccato. Il denaro è stato restituito alla coppia di anziani e il 27enne è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa di giudizio.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri, Allocca – utilizzando lo stesso metodo – aveva provato a spillare, senza riuscirvi, 1900 euro ad un 81enne di Poggiomarino.

Anche la penisola sorrentina è stata presidiata dai Carabinieri.

Nella cittadina di vico equense i militari della stazione locale hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Renato Aiello, 29enne del posto e già noto alle ffoo.

Durante una perquisizione veicolare i carabinieri hanno rinvenuto 100 grammi di marijuana avvolti in una busta di plastica.

Nella sua abitazione – dove sono state estese le perquisizioni – rinvenuti un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio ed il confezionamento della droga

Ancora a Vico Equense i militari hanno denunciato un 21enne del posto per ricettazione: è stato fermato mentre era a bordo di uno scooter oggetto di furto.

Controlli a tappeto anche a Volla e Castellammare di Stabia dove sono state identificate oltre 400 persone e elevate oltre 35 sanzioni per violazioni al codice della strada.

I carabinieri hanno setacciato anche l’area nord della provincia napoletana, presidiando i comuni di Nola, Giugliano in Campania, Casalnuovo di Napoli, Casoria e Marano di Napoli. Centinaia le persone controllate.

Denunciato un 44enne di origini marocchine per ricettazione: è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore poi risultato oggetto di furto, privo di targa e telaio.

Nell’androne di un complesso popolare di Casalnuovo di Napoli i militari hanno rinvenuto 3,8 grammi di cocaina, 7,83 di crack, 18,09 di hashish e 118 di marijuana. La droga era nascosta in un’intercapedine ed era pronta per lo smercio.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.