Napoli è Mia: da Napoli un disco tributo a Mia Martini in uscita il 12 novembre

Il 12 maggio di venticinque anni fa, Mia Martini (al secolo Domenica Adriana Rita Berté, detta Mimì) ci lasciava: da quel momento una stella in più nel firmamento, infinita e brillante.

SuonidelSud e Music in Sud, etichetta discografica di Peppe Ponti, partendo dal grande amore che l’artista aveva per la Città di Napoli, la sua cultura, le sue tradizioni, la sua cucina, la sua squadra di calcio, rende omaggio a Mia Martini con il progetto “Napoli Mia. Donna come l’acqua di mare…”.

Nel disco le signore del canto made in Naples come Brunella Selo, Pietra Montecorvino, Antonella Morea, Francesca Fariello, Assia Fiorillo e Gianni Lamagna della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Tutte le artiste hanno aderito a questo progetto accompagnate da una all stars di musicisti composta da Mariano Barba e Maura De Santis (batteria), Dario Franco e Roberto Giangrande (basso), Michele Montefusco (chitarra), i fratelli Nini (fiati), Ciccio Merolla (percussioni) e Igea Montemurro, tutti sotto la guida artistica e gli arrangiamenti di Sasà Mendoza e Piero De Asmundis con la supervisione di Enzo Gragnaniello.

Di seguito la tracklist dell’interessante progetto: