Guardia giurata si cosparge di benzina e vuole darsi fuoco durante consiglio comunale

Bacoli – Vigilante disperato interrompe il consiglio comunale e minaccia di darsi fuoco, fermato e denunciato dai carabinieri.

Ieri sera verso le 22 a bacoli presso la chiesa di san gioacchino un 57enne del posto, dipendente del Centro Ittico Campano come guardia giurata, ha interrotto il consiglio comunale in corso.

L’uomo, per protestare contro il suo licenziamento inserito nell’ordine del giorno dell’assemblea comunale, si è cosparso di liquido infiammabile. Fortunatamente erano presenti i Carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale che hanno bloccato il 57enne che aveva appena estratto dalle tasche un accendino. I militari dell’arma hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio l’ex guardia giurata che è stata visitata da personale del 118.