Muore a 25 anni in un incidente, città attende Gaetano per l’addio

Per Gaetano Ferrara, il 25enne rimasto gravemente ferito dopo in un incidente stradale, non c’è stato nulla da fare. Il giovane si è spento dopo diversi giorni di agonia.

Il sinistro era avvenuto lo scorso 14 agosto in via Principe di Piemonte. Gaetano transitava a bordo di uno scooter intorno alle 23 circa, quando si è scontrato con un’autovettura con a bordo due ragazzi. Il giovane era stato trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo il soccorso dei vigili del fuoco: a causa dell’impatto, infatti, la macchina contro cui si era schiantato Gaetano era finita sul corpo del giovane. La corsa in ospedale e i giorni di attesa, purtroppo, sono stati vani. Il 25enne si è spento nella giornata di lunedì.

Non è stata ancora fissata la data dei funerali: Dopo l’autopsia obbligatoria in questi casi, la salma ora si trova ancora presso la struttura ospedaliera in cui era stato ricoverato il ragazzo in attesa dell’espianto degli organi.