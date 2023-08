Sedute convocate durante emergenza caldo, interviene l’Asl per verifiche su sicurezza

ACERRA. A seguito dell’esposto dei consiglieri comunali di opposizione in occasione delle sedute immotivatamente convocate all’ora di pranzo in piena emergenza climatica, l’Asl Napoli 2 Nord, con idonea ispezione e conseguente attività di Polizia Giudiziaria, registrava il mancato rispetto delle misure preventive e protettive per il rischio microclima, nonché una più ampia carenza del rispetto delle norme di sicurezza dei lavoratori.

I Dirigenti, su disposizione del Datore di Lavoro, hanno sospeso tutte le attività nelle quali i dipendenti possano essere sottoposti a rischi generici e/o specifici, a partire dalla squadretta di manutenzione.

I consiglieri di opposizione hanno chiesto copia della relazione all’ASL Na2Nord che ha comunicato che la stessa è depositata presso la competente Procura, alla quale è in corso la formalizzazione dell’accesso.

“E’ molto grave quello che sta accadendo – dichiarano i consiglieri di opposizione – perché il Comune di Acerra dovrebbe controllare e/o favorire i controlli dei cantieri fuori norma ed invece si fa trovare inadempiente alle leggi sulla sicurezza dei lavoratori, cosa segnalata per tempo anche dalle organizzazioni sindacali”.

“Il Presidente del Consiglio comunale, violando le norme sul microclima, ha convocato le sedute in orari di maggiore caldo in pieno luglio per disincentivare la partecipazione del pubblico sui temi dell’inceneritore – concludono i consiglieri di opposizione – ma così facendo ha messo a rischio i cittadini che comunque erano presenti, i consiglieri comunali e i dipendenti, con la complicità del Segretario Generale: un cardiopatico, un trapiantato, un diabetico, che rischio ha corso per i trucchetti di Raffaele Lettieri e il silenzio del Sindaco-medico?”