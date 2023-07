Tappa francese dello Slalom World Cup, Sveva Romano ancora sul podio

Si sta svolgendo a Parigi la tappa francese dello Slalom World Cup, la coppa del mondo che vede ben 250 atleti da tutto il mondo sfidarsi nelle gare di pattinaggio freestyle.

Durante le fare di pattinaggio freestyle, sempre sul podio l’atleta della Somma skating School, Sveva Romano, che è riuscita a strappare un terzo posto con le sue due compagne del Team Italy, le monzesi Matilde Arosio e Sara de Tomasi agli asiatici che altrimenti avrebbero dominato sul podio. Sveva si è guadagnata anche un meritatissimo quarto posto nello speed slalom, unica italiana ad essere arrivata tra le prime sei dopo le atlete Chinese Taipei e dell’ Iran.

Grande soddisfazione, inoltre, per l’atleta nostrana che nel Wall of Fame della Paris Slalom World Cup vede il suo nome inciso tra tutti i migliori skaters del mondo per ben tre volte per aver appuntovinto tre volte di seguito la medaglia d’oro nella specialità dello speed slalom.

Oggi si concluderanno le gare a Parigi ma la prossima settimana vedremo Sveva ancora impegnata nei Campionati Italiani che si terranno a Riccione.

Quindi … good luck Sveva!!!