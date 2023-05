Miracolo avvenuto: fuori pericolo la bimba di Pollena ferita a Sant’Anastasia

SANT’ANASTASIA – E’ fuori pericolo la bimba di 10 anni ferita con i genitori all’esterno del bar-gelateria di Sant’Anastasia da una raffica di proiettili esplosa da due giovani, di 19 e 17 anni, entrambi sottoposti a fermo per tentato omicidio.

La piccola è stata raggiunta da un proiettile a uno zigomo: i medici dell’ospedale pediatrico Santobono hanno dovuto sottoporla ieri a due interventi chirurgici, la prognosi per la piccola paziente resta riservata ma non è in pericolo di vita. Non sono gravi nemmeno le condizioni dei suoi genitori.

La folle sparatoria avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. Nel bar infatti era in corso una festa a cui stavano partecipando una decina di bambini, rimasti scioccati dall’accaduto ma fortunatamente tutti incolumi.

Le reazioni nel suo paese – C’è ancora rabbia a Pollena Trocchia, per quanto accaduto alla famiglia di concittadini nella vicina Sant’Anastasia, dove due persone hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco colpendo alla testa una bambina di 10 anni, e ferendo i suoi genitori davanti ad un bar dove avevano appena acquistato un gelato.

La notizia, è arrivata anche nella scuola frequentata dal fratellino della piccola, destando sconcerto tra le maestre e le mamme che si sono affrettate a chiedere notizie ai genitori. “Siamo sconvolte – spiegano – nessuna di noi ci credeva, poi è arrivata la conferma. Siamo riuscite a contattare la mamma della piccola, che naturalmente sta male, è preoccupata per sua figlia visto che non può essere vicina a lei. Speriamo e le auguriamo di tornare presto a casa insieme alla sua bambina che è nelle nostre preghiere. Quello che è accaduto a loro poteva succedere a chiunque, ed è impensabile uscire per un gelato e ritrovarsi in ospedale con un proiettile in testa”.

Frame Tg PrimaTivvù