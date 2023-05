Assicurazioni e cellulare, autoscan nel rione per stanare infrazioni degli automobilisti

MARIGLIANO – Da oggi sono partiti dal rione Pontecitra i controlli mediante apparecchiatura autoscan da parte della polizia locale di Marigliano . Ogni violazione dalla revisione scaduta alle assicurazioni al mancato uso delle cinture o all uso del cellulare alla guida sarà sanzionato .

“Abbiamo deciso – dichiara il comandante Nacar – che fosse venuto il tempo finalmente di pensare anche alla sicurezza stradale. Questi controlli ci saranno tutti i giorni ed una volta a settimana con postazioni di controllo . Inoltre dal 16.6 partirà il servizio motomontato da parte di due agenti della polizia locale che pattuglierà con un mezzo veloce ed agile tutto il territorio per dare maggiore sicurezza e controllo.

Sono infine pronto ad annunciare in altra novità ovvero sempre da metà giugno gli ausiliari del traffico potranno elevare sanzioni per ogni tipo di violazione al codice della strada e non solo per le strisce Blue Passeranno al controllo dei veicoli sostati avanti ai passi carrabili alle strisce pedonali ed ai marciapiedi ed in divieto di sosta . Gli ausiliari del traffico aiuteranno così a fare un più efficace controllo con gli agenti della polizia locale”