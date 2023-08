Mezzo mondo a Brusciano per la Festa dei Gigli: da Usa e Argentina per la ‘ballata’

Brusciano è ombelico del mondo con la sua 148^ Festa dei Gigli in Onore di Sant’Antonio di Padova. I residenti storici hanno il piacere di condividere le dense giornate festive agostane con numerosi visitatori provenienti dai paesi limitrofi e dal territorio regionale e nazionale. Non mancano i discendenti degli emigrati nei Paesi Europei e dall’America del Nord e del Sud. E’ il caso degli Italoamericani, giunti il 23 agosto in tempo per la Processione di Sant’Antonio e alloggiati, grazie all’amichevole assistenza di Pasquale Vaia, ex Presidente dell’Ente Festa, presso “Luena Home Luxury Apartament”: Phil Bruno, Domenico Coppola, Peter Tiscione, Sal Di Giorgio. Phil Bruno, che è stato “First #1 Capo Paranza” nella Giglio Dance 2021 di East Harlem, è discendente da famiglia bruscianese, Vivolo-D’Amore. Il ventiseienne Gioacchino Vivolo partì da Brusciano nel dicembre 1907 dove venne dalla moglie Concetta e dalla figlia Anna nella casa di East Harlem a New York. Qui sulla 106esima Strada Gioacchino e suo fratello Rocco Vivolo membri della “Società Bruscianese” diedero l’imprinting alla “Giglio Dance” nella devozione per Sant’Antonio di Padova. Il New York Times ad inizio settembre del 1928 dedicò un articolo alla “Torre Danzante” e alla bella festa dei bruscianesi che allora si teneva nel “Labour Day” che in USA è festività nazionale federale ricadente il primo lunedì di settembre di ogni anno. Da Brusciano, nel mese di giugno del 1925, venne spedita in America la copia della statua di Sant’Antonio di Padova della Chiesa S. Maria delle Grazie, a “Ricordo di Gioacchino Vivolo di Biagio – Ai Bruscianesi nella Fesa del Giglio alle 106 Strade Giugno 1925”.

In queste ore è giunta a Brusciano anche Elisabetta Di Maio proveniente dall’Argentina, dove a Quilmes un sobborgo di Buenos Aires con una numerosa Comunità di Bruscianesi che nella prima metà degli anni ’60 del Novecento ha costruito e ballato il Giglio di Sant’Antonio di Padova, come racconta Antonio Castaldo, autore del recente libro “La Festa dei Gigli di Brusciano. Uno sguardo su storia, cultura, religione e folklore di una Comunità Meridionale in Italia e nella esperienza migratoria negli Stati Uniti e in Argentina” e del documentario “La Festa dei Gigli a New York 2003”, sul web, https://www.youtube.com/watch?v=hhTWIbflw5c .

Insieme agli Italoamericani, ed ai Consiglieri Comunali, Giovanni Auriemma, Nicola Braccolino e Domenico Maione, nella giornata di venerdì 25 agosto 203 è stato vissuto, presso il Ristorante “Emblema” a Brusciano, su invito del Vice Sindaco, Avv. Salvatore Travaglino, il quale pur da promotore, per un sopraggiunto infortunio non ha potuto presenziare all’incontro conviviale. E siccome la “Festa è Donna” è stato portato il saluto alla signora Gioconda Giannino presso il Bar Sessa, epicentro artistico di tantissime Feste dei Gigli dei trascorsi decenni, sotto l’egida dell’Ortolano, con gli indimenticabili Zì Carminiello e Pierino Sessa. Nel pomeriggio la delegazione degli Italoamericani è stata ricevuta in Casa Comunale dal Sindaco, Avv. Giacomo Romano, il quale ha reso loro omaggio di una copia del libro di Antonio Castaldo. Phil Bruno, Domenico Coppola, Peter Tiscione, Sal Di Giorgio ed Elisabetta Di Maio saranno presenti sul palco in Piazza XI Settembre, fra gli altri, con l’Amministrazione Comunale, Sindaco Avv. Giacomo Romano, Assessori e Consiglieri Comunali e l’Ente Festa dei Gigli, presieduto dal Dott. Vincenzo Cerciello, a chiudere, martedì 29 agosto 2023, la 148^ Festa dei Gigli di Brusciano.

Nella folta rappresentanza istituzionale saranno presenti, invitati dal Sindaco Romano, i Sindaci dei paesi vicini, qualcuno da più lontano come dalla Puglia, il Sindaco di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, alcuni Consiglieri della Città metropolitana di Napoli e della Regione Campania, Parlamentari e Rappresentante del Governo e delle Forze dell’Ordine. La tradizionale sfilata dei carri allegorici è avvenuta nella serata di giovedì 24 agosto, con i Comitati dei Gigli, Parulano, Croce Ortolano, commentati da Tersa Iannelli. La serata di venerdì 25 agosto ha visto sfilare i carri dei Comitati dei Gigli, Lavoratori, Passo Veloce e Gioventù, con il magistrale commento di Elisabetta Nappo. Dopo le sfilate dei carri a notte inoltrata ecco la goliardica uscita dei giovani musicisti e cantanti itineranti con musiche e canti per il paese coinvolgendo i più giovani e sono quelli che si fanno avanti per il ricambio intergenerazionale nella storia della Festa dei Gigli di Brusciano.

Sabato 26 agosto 2023 è dedicato al trionfo delle Fanfare dei sei Gigli che confluiranno in ordinata successione sul palco di Piazza XI Settembre. Le stesse poi procederanno per via Semmola fino a Via Padula per aderire all’invito “Vi aspettiamo per rivivere la storia della musica della festa dei gigli. Con le esibizioni delle fanfare e comitati. Primo premio alla miglior fanfara”, della famiglia Giannino che ha organizzato il Primo Memorial dedicato al maestro Tonino Giannino, il quale verrà artisticamente ricordato, https://www.facebook.com/vaia.giovanni/videos/1563138691183715?locale=en_GB .

Le belle giornate con le affollate serate di questo lunghissimo periodo di festeggiamento agostano polo di attrazione di decine di migliaia di visitatori che si aggiungono ai residenti storici con la loro tradizionale empatia, tutti accolti negli ampi spazi cittadini sotto le luminarie e lungo i percorsi attrezzati, serviti ed assistiti dagli agenti della Polizia Municipale coordinati dal Comandante, Dott. Antonio Di Maiolo. Il piano per la safety e la security è stato predisposto dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco, Avv. Giacomo Romano, avente il Vice Sindaco, Avv. Salvatore Travaglino, quale detentore della delega di Assessore al Patrimonio, Polizia Municipale, Segnaletica, Viabilità e Protezione Civile, mentre per la Cultura, Legalità e Gentilezza vi è l’Assessora Monica Cito.

Per la serena fruizione degli intensi flussi di visitatori della Festa dei Gigli, in questi straordinari giorni di festa, a dare man forte ai Vigili Urbani ed al “Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comuna di Brusciano”, coordinato da Agostino Passarelli, che oltre ad essere impegnato nel volontariato è di professione Graduato Aiutante dell’Ottavo Reggimento Bersaglieri, vi sono gli operatori della Cooperativa AISA fondata e diretta dal Presidente Nazionale Cav. Giovanni Cimmino da Somma Vesuviana; gli appartenenti al Gruppo di “Volontariato dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco” diretto dal Presidente Nicola Cossentino. Ben presente, come sempre, l’Arma dei Carabinieri, commilitoni e ufficiali; il Ten. Alessandro Gagliano, Comandante Norm Compagnia CC di Castello di Cisterna; il Maresciallo Marco di Palo, Comandante della Caserma CC di Brusciano.

Nel comunicato stampa emesso dal Comune di Brusciano, a firma dell’Assessora alla Cultura, Monica Cito, si legge: «Domenica 27 Agosto, dalle ore 10.30, presso la cittadina di Brusciano, avrà luogo la “Ballata dei Gigli”. Fede, storia e tradizione: la Festa, nella sua veste più bella, torna, dopo la forzata sospensione pandemica, ad animare le vie della cittadina bruscianese, all’insegna dei principi antoniani e dell’entusiasmo dei tantissimi appassionati.

Sei, gli obelischi dei Comitati, che già dalla mattina della domenica sfileranno lungo un percorso molto suggestivo, che toccherà alcuni dei luoghi più significanti del Centro Storico: Croce, Gioventù, Lavoratori, Ortolano, Parulano, Passo Veloce. Sin dal giorno del miracolo delle tredici ostie, ad opera di Sant’Antonio da Padova, avvenuto il 13 giugno del 1875, la tradizione della Festa dei Gigli di Brusciano, giunta quest’anno alla sua 148ª edizione, si rinnova ogni anno, nella spiritualità più autentica della devozione e dei valori ispirati al Santo Munacone. Lungo le coordinate di una memoria storico-antropologica condivisa, nella tradizione bruscianese, si manifesta una necessità festiva di “appartenenza”, solidante legami ancestrali, proiettati in un passato mitico, che scorge “nell’innovazione” nuovi elementi di rinascita culturale, e sociale. L’Amministrazione comunale, nella figura del Sindaco: Avv. Giacomo Romano, ha avviato, nel corso degli ultimi anni, una programmazione istituzionale che ha inteso proiettare la Festa Bruscianese lungo canali comunicativi e culturali di ampio raggio, al fine di lavorare, fattivamente, ad una valorizzazione di un patrimonio culturale immateriale, di prezioso valore. L’istituzione finanche di un Ente Festa, sempre ad opera dell’Amministrazione Comunale, nello scorso luglio, ha contribuito a stabilire una sistematicità legislativa, che nella regolamentazione e nel rispetto di essa, porge le basi del “fiore più bello”, ossia la Festa, del territorio e della comunità bruscianese. Tornano i Gigli, torna la Festa».

Lunedì 28 agosto serata canora del Giglio Parulano con Nando Mariano e martedì 29 agosto 2023 alle ore 19.00 la Celebrazione, con il Parroco Don Salvatore Purcaro, della Santa Messa nella Chiesa Santa Maria delle Grazie ed in serata concerto del cantante Andrea Sannino, a seguire la chiusura dei festeggiamenti antoniani ci sarà commiato dell’Amministrazione Comunale, dell’Ente Festa dei Gigli e della Chiesa.