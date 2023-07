Caso Barra, il direttivo del Pd si dissocia: la nota

Riceviamo e pubblichiamo la nota del direttivo Pd di Somma

In merito alla nota del segretario del Partito Democratico di Somma Vesuviana, si chiarisce che qualsiasi atto politico da parte del gruppo consiliare che possa esprimere una posizione di sostegno alla nuova maggioranza Di Sarno/Forza Italia non è stato deliberato all’interno del direttivo del partito.

Durante l’ultimo direttivo, tenutosi nei primi giorni di luglio, non è stata deliberata alcuna forma di disponibilità alla formazione di una nuova maggioranza.

Successivamente non ci sono state riunioni durante le quali analizzare l’evolversi della situazione politica e prendere le decisioni del caso dopo una discussione approfondita, così, come di consueto, dovrebbe avvenire in un partito di rilievo nazionale.

Noi ci dissociamo da qualsiasi forma di adesione ad una maggioranza che vedrebbe la presenza di Forza Italia tra le sue fila e che sosterrebbe un sindaco che non ha mai smentito pubblicamente le voci che riguardano un accordo con Forza Italia per una sua eventuale candidatura alle prossime regionali o provinciali.

Ma soprattutto ci dissociamo da qualsiasi forma di atto che tradisce il mandato elettorale datoci dai cittadini di Somma Vesuviana.

I membri del direttivo:

Salvatore Piccolo

Gianni Piccolo

Mena Tiziano

Annamaria Piccolo

Giovanni Salierno

Maria Rosaria Raia