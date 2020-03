In una nota congiunta del sindaco Antonio Carpino e del comandante della Polizia Municipale, Emiliano Nacar, si ribadisce anche per la comunità mariglianese quanto espresso dal decreto del Consiglio dei Ministri del 4 marzo scorso: una esortazione alla cittadinanza affinché vengano rispettate le misure adottate per il contrasto e il contenimento del contagio da COVID-19.

Queste le parole del governatore De Luca che hanno messo in moto ulteriori attività di controllo, anche a Marigliano: “abbiamo comunicato ai Prefetti della Campania che in molte realtà, nelle ore serali e notturne, vi sono esercizi pubblici, bar e pub, nei quali non si rispettano le misure di prevenzione e di sicurezza previste come la distanza tra le persone con pericolo di contagio. Abbiamo sollecitato le forze di polizia ad attivarsi per procedere alla chiusura di questi esercizi in caso di assembramento di persone”.

L’amministrazione comunale ha già predisposto e predisporrà verifiche tese all’osservazione delle prescrizioni che riguardano in particolare la sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura che comportino affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sospesi anche i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali in cui sia coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. Inoltre, con on ordinanza n. 46 il primo cittadino ha disposto la sospensione della fiera mercato settimanale, prevista come di consueto per il giorno di lunedì 9 marzo 2020.

“Si raccomanda il rispetto delle misure di prevenzione previste dal DPCM e dell’ordinanza della Regione Campania per tutti i locali interessati. Sono iniziati controlli serrati e al momento sono impegnate tre pattuglie tra bar, ludoteche, pub e altri locali pubblici. I titolari che non si adegueranno alla misure saranno deferiti all’attività giudiziaria e rischiano la sospensione dell’attività”, queste le parole del comandante Nacar, impegnato da stamane in un’operazione di prevenzione e controllo sul territorio.