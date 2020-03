Somma Vesuviana, Salvatore Granato:”basta polemiche inutili, pensiamo a fronteggiare il coronavirus”

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dal consigliere Salvatore Granato.

Gentile direttrice,

l’Italia ed il mondo sono scossi da uno tsunami che mai avremmo immaginato di vivere in tempi moderni. Il coronavirus ha di fatto azzerato le nostre libertà: le nostre certezze che sembravano un diritto acquisito sono crollate come un castello di sabbia. Oggi noi tutti apprendiamo che le persone contagiate hanno raggiunto le 6000 unità, la fievole crescita economica si è trasformata in recessione,le aziende del nord ed i negozi sono chiusi o stanno chiudendo: ora sembra e speriamo di no, possa toccare anche a noi.E’ sorprendente quindi leggere manifesti murali nonché polemiche sui social da parte di tutte le forze politiche della nostra città su argomenti che allo stat, rappresentano problematiche assolutamente secondarie, rispetto al tema della salute pubblica ed al pericolo imminente che potrà vivere la nostra comunità ovvero la chiusura delle attività. Oggi più che mai le forze politiche tutte( maggioranza, opposizione) insieme al mondo delle associazioni, asl e medici del territorio devono unirsi mettendo da parte i personalismi per cercare di arginare l’avanzata di questo maledetto virus che ha cambiato per sempre la geopolitica mondiale. Uniti sono sicuro che ce la faremo: la salute di ogni singolo cittadino sommese e la salvaguardia delle nostre aziende vengono prima di ogni altra cosa.

Salvatore Granato

Capogruppo Forza Somma