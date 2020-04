La Cooperativa Irene ’95 ha allestito un servizio di teleconsulto gratuito per le famiglie del territorio finalizzato ad aiutarle nella redazione delle istanze relative ai benefici messi a disposizione della Regione Campania sulle “Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19” e sull’azione “Borse di studio 2019 scuole superiori”.

L’iniziativa nasce in virtù dell’eccezionalità delle circostanze e la consapevolezza dell’aggravarsi delle condizioni di bisogno per molti nuclei familiari del territorio, per garantire ampia diffusione e pari opportunità di accesso alle risorse previste dalle norme regionali per tutti i cittadini che ne hanno diritto.

A partire da lunedì 27 aprile, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, la Cooperativa Irene ‘95 offre informazioni e supporto alla redazione della documentazione in via esclusivamente telefonica e telematica. Sarà possibile accedere al servizio, chiamando o inviando un messaggio, al numero di telefono 392-36.35.838.