Marigliano, sequestrate 4 discariche illegali: trovati rifiuti di ogni genere

MARIGLIANO – Trovati quattro siti di rifiuti in via Masseria del Monaco in un’area agricola estesa tra via Ponte dei Cani e la strada provinciale 275.

In particolare, in ognuno dei quattro siti erano presenti rifiuti di vario genere: materiali di risulta, materiali in plastica, sacchi contenenti materiali non ancora identificati, rifiuti di scarto di natura agricola, ingombranti, materiali idraulici, bottiglie di vetro e di plastica, indumenti ed infine, rifiuti in legno come mobili e oggettistica per la casa.

Gli agenti guidati dal dottor Maggiore Emiliano Nacar, hanno sequestrato tutti e quattro i siti nella suddetta area. Inoltre, l’area agricola di via masseria del Monaco è attenzionata dalle forze di polizia locale di Marigliano, già da tempo per lo sversamento illecito di rifiuti e nei giorni precedenti sono stati identificati e fermati alcuni soggetti, nei pressi dei siti presenti.