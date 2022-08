A 9 anni non ha mai dormito in un letto ed è stata nutrita a latte e biscotti: “Non può sdraiarsi”

E’ una storia triste ma anche di speranza quella che racconta l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese: “Questo pomeriggio ho accompagnato Marco Caramanna, presidente della La Casa di Matteo a prendere una bambina all’AORN Santobono-Pausilipon. La piccola neospite ha una storia surreale, che va oltre ogni nostra possibile immaginazione.”

“Ha nove anni e da quando è nata ha subito violenze indescrivibili. I suoi genitori non si occupavano neanche semplicemente di nutrirla; erano solo i fratelli più piccoli che ogni tanto le davano da mangiare qualche biscotto e un po’ di latte. Non ha mai dormito in un letto e questo le ha causato una malformazione della colonna vertebrale che non le consente di stendersi; ha diverse fratture scomposte alle braccia e alle gambe per le numerose percosse, che non sono mai state curate.”

“Ho voluto essere presente per far sentire la vicinanza delle Istituzioni in questa accoglienza complessa e delicata e per esprimere il profondo ringraziamento non solo mio ma della collettività tutta per il lavoro di questa comunità e di TUTTE le comunità di accoglienza che collaborano con la nostra Amministrazione e che con amore e professionalità si dedicano ai bambini più fragili e meno fortunati, andando oltre le loro storie di profondo dolore ed offrendo loro una vita dignitosa, circondati dalla cura e dall’amore che non hanno potuto trovare in famiglia.”

“Ho voluto, inoltre, essere presente per ringraziare gli assistenti sociali, risorse insostituibili che con umanità e professionalità supportano la cittadinanza, ed in particolare i più deboli ed esposti, attraverso processi di aiuto spesso di grande complessità. Grazie al loro lavoro siamo riusciti, nel caso specifico, a salvare la vita della piccola e dei suoi fratellini.

Benvenuta, da oggi inizia una nuova vita dove la violenza e l’incuria cedono il passo all’amore e alla cura.”