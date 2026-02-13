Marigliano, scoperta rivendita abusiva di Gpl: scatta il sequestro

Continuano i controlli delle attività ad opera della Polizia Municipale di Marigliano, coordinata dal Comandante Emiliano Nacar, atti a reprimere con fermezza ogni forma di esercizio abusivo esistente sul territorio.

Questa volta i controlli hanno preso avvio da un parere negativo sulla valutazione del rischio incendio, ad opera del Comando Vigili del Fuoco, a seguito del quale, gli Operatori della P.M. si sono prontamente portati sul posto per un sopralluogo. Quando giunti nella nota attività, hanno constatato che, nonostante il parere negativo e l’obbligo di chiusura immediata e messa in sicurezza della zona, l’attività era operativa ed aperta al pubblico, è scattata immediatamente la denuncia del proprietario e il sequestro preventivo del sito, sul quale erano collocati abusivamente e senza titolo, più di 50 contenitori portatili di GPL.

“L’operazione tempestiva e puntuale degli Agenti di Polizia Locale, si è resa necessaria e prioritaria al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, dichiara il Comandante Nacar. La valutazione del piano antincendio riveste, soprattutto per le attività più a rischio, carattere di fondamentale importanza al fine di scongiurare ogni forma di pericolo per la sicurezza pubblica. Il Corpo da me diretto, sta svolgendo un controllo capillare del rispetto delle normative da parte di chiunque eserciti un’attività sul territorio, al fine di reprimere ogni forma di abusivismo. ”

