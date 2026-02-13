venerdì, Febbraio 13, 2026
Cronaca
tempo di lettura:1 min
246

Cuore danneggiato al Monaldi, corsa contro il tempo per salvare il bimbo di Nola: 6 indagati

Redazione1
di Redazione1

NOLA – Sono ore decisive per il bambino di due anni e mezzo ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore rivelatosi compromesso. La finestra indicata dalla famiglia per trovare un nuovo organo compatibile si sta assottigliando sempre di più. Il piccolo è collegato all’Ecmo, il sistema di circolazione extracorporea che supplisce temporaneamente alle funzioni cardiache, ma si tratta di una soluzione-ponte in attesa di un nuovo intervento.

La madre, visibilmente provata, ha lanciato un appello accorato: la priorità è salvare la vita del figlio, rimandando a un secondo momento ogni richiesta di chiarimento su quanto accaduto. Il bambino era stato sottoposto al trapianto lo scorso 23 dicembre con un organo proveniente da Bolzano. Secondo quanto denunciato dai genitori, il cuore sarebbe arrivato in condizioni non ottimali, forse a causa delle modalità di conservazione durante il trasporto.

Dopo l’intervento, il piccolo ha affrontato complicanze gravissime, tra cui un’emorragia che ne ha aggravato il quadro clinico. Attualmente resta in condizioni critiche e dipende interamente dai supporti meccanici.

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, iscrivendo sei sanitari nel registro degli indagati come atto dovuto a tutela degli stessi. Le indagini, coordinate dal pool specializzato e condotte dai carabinieri del Nas, riguardano sia la fase di espianto in Alto Adige sia quella dell’impianto nel presidio napoletano. Un’inchiesta parallela è stata avviata anche dalla Procura di Bolzano.

Nel frattempo, l’Azienda ospedaliera dei Colli ha disposto la sospensione temporanea del programma di trapianti cardiaci pediatrici e adottato provvedimenti organizzativi nei confronti di alcuni medici, chiarendo che non si tratta di misure disciplinari ma di scelte legate allo stop dell’attività.

Il caso è seguito con attenzione anche dai vertici della magistratura partenopea. Per la famiglia, però, il tempo resta il nemico principale: ogni ora che passa rende più urgente l’arrivo di un nuovo cuore compatibile.

Cronaca

Rissa alla Finale della Naples League a Casalnuovo: youtuber in ospedale

0
Durante la finale della Naples League tenutasi a Casalnuovo,...
Cronaca

Abiti dismessi e rifiuti tessili, sequestrato capannone di ditta con sede a Somma

0
  Una società con sede a Somma Vesuviana finisce al...
Cronaca

Nella 219 di Brusciano a caccia di armi e droga: trovati quasi 30 chili tra miarjuana e hashish

0
Brusciano: Ovuli, panetti e chili di droga. Operazione dei...
Cronaca

Marigliano, scoperta rivendita abusiva di Gpl: scatta il sequestro

0
Continuano i controlli delle attività ad opera della Polizia...
Politica

Nola, debiti con il Comune : la Giunta avvia il percorso per la definizione agevolata

0
Riceviamo e pubblichiamo   Favorire la regolarizzazione da parte dei cittadini...

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

