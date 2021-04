Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Marigliano

E’ Rosanna Palma, 39 anni, il nuovo assessore alle politiche sociali del Comune di Marigliano. Laureata in Giurisprudenza è sempre stata molto attiva nell’ambiente del volontariato cittadino cercando di aiutare chi è più indietro a superare le difficoltà. Ed è in particolare sul welfare che ha dato il proprio contributo anche in campagna elettorale collaborando con la lista “Azzurra Libertà” che sostiene il progetto amministrativo del sindaco Peppe Jossa.

“Sono grata al sindaco Peppe Jossa per la fiducia che mi ha voluto accordare. Mi impegnerò con passione e dedizione mettendo a disposizione tutto il mio patrimonio di competenza. Con la pandemia in atto c’è bisogno molto più di prima di azioni concrete per poter affrontare la fase di emergenza che ci sta mettendo tutti alla prova ormai da più di un anno . In linea con la vision dell’amministrazione comunale fin dall’inizio orientata all’ascolto ad alla vicinanza dei cittadini più fragili – ha detto il neo assessore – mi dedicherò anima e corpo alla comunità, lavorando sodo affinchè si possa guardare al futuro con più fiducia e speranza”.

“La squadra si arricchisce di nuove energie e nuove forze. Sono certo che Rosanna Palma, giovane professionista, saprà fare bene nel delicato settore che le è stato assegnato. Raccoglie il testimone dal vice sindaco Felice Mautone al quale avevo affidato temporaneamente le deleghe e che io ringrazio perchè – sottolinea il sindaco Peppe Jossa – ha svolto un ottimo lavoro nonostante l’eccessivo peso del quale era stato caricato. Con il team al completo potremo proseguire ancora più spediti con l’azione amministrativa rivolta a rendere Marigliano ogni giorno migliore”.