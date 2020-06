Con una breve nota pubblicata sul proprio sito ufficiale la società US Mariglianese rende nota l’interruzione del rapporto di collaborazione con l’allenatore della prima squadra Antonio Guarracino.

“La società augura al mister un sentito e sincero in bocca al lupo per il futuro, consapevole del grande lavoro svolto e grata per lo spirito di attaccamento mostrato, riuscendo a riportare la squadra nelle zone più tranquille della classifica. Nelle prossime settimane – fanno sapere dalla Mariglianese – dopo aver delineato il nuovo quadro dirigenziale, saranno definiti i nuovi incarichi dell’area tecnica”.

Guarracino aveva sostituito l’ex allenatore, Alessandro Caruso, dimessosi all’inizio dell’anno in seguito agli scarsi risultati ottenuti nella prima parte della stagione, conclusasi poi, al netto dell’emergenza pandemica, con trenta punti in 27 gare, per un totale di 42 gol fatti, 9 vittorie e la dodicesima posizione in classifica.

Nonostante le difficoltà, agonistiche ed extracalcistiche, la società fa sapere di essere pronta per una nuova stagione all’insegna degli investimenti che stavolta riguarderanno soprattutto il settore giovanile, al fine di crescere in casa i nuovi talenti, potendo contare finalmente sull’apporto del nuovo stadio “Santa Maria delle Grazie” ormai in dirittura d’arrivo e, si spera, pronto per l’inizio del prossimo campionato.