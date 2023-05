Marigliano lancia i giochi sportivi studenteschi, si parte con basket e volley

MARIGLIANO – Tornei di volley e di basket: l’amministrazione comunale di Marigliano lancia i giochi sportivi studenteschi.

Le gare si terranno il 18 ed il 19 maggio e sono aperte alla partecipazione degli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado e di quelli del triennio della scuola secondaria di secondo grado.

Per gli incontri, che si svolgeranno nel palazzetto dello sport, è stato già stilato il calendario comunicato a tutte le scuole del territorio che parteciperanno con una delegazione di atleti.

“Puntiamo – sottolinea l’assessore all’istruzione Adolfo Stellato – a valorizzare la pratica dello sport come stile di vita che favorisce benessere fisico e psicologico, ma soprattutto lavoriamo per costruire un momento di aggregazione che, nel nome di una sana competizione, possa valorizzare una vocazione della nostra città”.

“Sarà l’occasione – aggiunge il sindaco Peppe Jossa – per ritrovarci intorno ai nostri giovani facendogli sentire il calore della comunità e soprattutto spronandoli all’impegno verso attività che aiutano ognuno a stare meglio con sè stesso e con gli altri stimolando la condivisione di intenti, la collaborazione e la determinazione a raggiungere traguardi importanti”.