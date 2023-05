Sant’Anastasia, ciclopedalata cittadina, esibizioni, freestyle bike e omaggio a Marco Pantani

Appuntamento sabato 6 maggio

Aspettando il Giro d’Italia, proseguono gli eventi in onore della Corsa Rosa. Ciclisti dilettanti o semplici amatori, adulti, ragazzi e bambini potranno partecipare con la propria bici a «Passeggiando in bicicletta», la prima ciclopedalata cittadina: il raduno è alle 9, 30 di sabato 6 maggio in via Gramsci (zona laghetto). I minori dovranno essere accompagnati da un genitore al momento della registrazione o presentare l’apposito modulo di autorizzazione scaricabile dal sito web ufficiale del Comune di Sant’Anastasia. La partenza sarà appunto da via Gramsci, la «passeggiata» proseguirà per via Arco, via Marconi, il primo tratto di corso Umberto I, via Mario De Rosa, via Antonio D’Auria, via Arco, via Romani, via Sandro Pertini, via Ammendola, per terminare al «Fit Park» di via Pertini. A tutti i partecipanti sarà fatto omaggio di una t-shirt rosa.

La mattinata dedicata al Giro d’Italia continuerà nell’area fitness di via Pertini, con i saluti del sindaco Carmine Esposito a tutti i partecipanti della ciclopedalata, un’esibizione di Freestyle Bike, allenamento, tecnica di abilità e mini cross a cura dell’associazione The Movers, aperitivo e animazione per famiglie con musica, speaker e dj, infine con il sorteggio di una bicicletta tra tutti i partecipanti alla ciclopedalata.

Nel corso dell’evento, per volontà del sindaco Carmine Esposito e dell’assessore allo Sport, Cettina Giliberti, sarà onorata la memoria del campione Marco Pantani inaugurando un’installazione con targa che rimarrà nel Fit Park di via Pertini in ricordo dello scomparso «Pirata», leggenda del ciclismo.

«Aspettare il passaggio del Giro d’Italia è un evento nell’evento e abbiamo voluto degnamente “vestire” l’attesa con una ciclopedalata che coinvolgesse tutti gli appassionati ma anche le famiglie e i ragazzi – dice l’assessore Cettina Giliberti (Sport) – un’iniziativa che spero possa diventare appuntamento fisso ogni maggio. Ringrazio intanto tutti coloro, associazioni e sponsor che ci hanno consentito di organizzare un bel momento di comunità oltre che di sport».

«Sant’Anastasia è passaggio di tappa del Giro e questo è un grande onore oltre che un’opportunità – dice il sindaco Carmine Esposito – non è solo un importante evento sportivo ma anche una vetrina sulle bellezze e le attrattive della nostra terra, grazie anche alla Città Metropolitana. Ed in un’occasione simile non potevamo non omaggiare con un segno tangibile e permanente la memoria di un grande campione come Marco Pantani».

Con l’amministrazione comunale, per l’evento del 6 maggio, hanno collaborato: l’Associazione Sportiva “Summa Villa” sezione ciclisti; BH Bikes Europe (concessionario per l’Italia Biciclette BH Bikes); Bike School Napoli, prima scuola di ciclismo a Napoli riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana; «The Movers», associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana; Assicurazioni Generali, Agenzia Di Perna.