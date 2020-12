Marigliano, la polizia locale sequestra un migliaio di mascherine non a norma nei bazar della città

Riceviamo dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Marigliano e pubblichiamo.

Si è conclusa in mattinata un’operazione fortemente voluta dal comando di polizia locale di Marigliano.

Sotto osservazione i bazar, cinesi e non, che ponevano in vendita dispositivi di protezione e mascherine prive delle spiegazioni in lingua italiana, nonché il contenuto minimo delle informazioni.

Gli uomini diretti sul campo dal Magg. Emiliano Nacar hanno inteso dare uno slancio significativo a questa attività e sono riusciti a porre sotto sequestro circa 1000 mascherine prive del marchio di conformità e delle spiegazioni in lingua italiana.

“Questa operazione – cita il Comandante – è l’ennesima di quest’anno volta non solo alla tutela del consumatore, ma anche al corretto adempimento delle prescrizioni anti Covid”.