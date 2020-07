Riceviamo dal commissario cittadino di Fratelli d’Italia Marigliano, avv. Pasquale Allocca, e pubblichiamo.

FRATELLI D’ITALIA

nella persona del commissario cittadino, avv. Pasquale Allocca, per rispetto dei propri elettori e simpatizzanti, nonché della verità, intende chiarire che in merito a notizie riportate su alcuni giornali on line, riguardo ad un presunto accordo raggiunto dalle liste di centrodestra, per le prossime elezioni comunali, sulla candidatura di Sebastiano Sorrentino, a condizione che in campagna elettorale non siano presenti liste politiche ma solo civiche, ancora nessuna intesa è stata raggiunta in tal senso.

La questione della rinuncia a presentare la lista di Fratelli d’Italia con il proprio simbolo nella prossima competizione elettorale non è stata oggetto di alcuna discussione in vista della formazione di una possibile alleanza che si contrapponga a quella di centro sinistra che ha riproposto Antonio Carpino quale candidato sindaco.

Qualora la questione fosse posta, saranno gli organi comunali del partito in accordo con quelli provinciali ad esaminarla e ad adottare la decisione più opportuna ed aderente agli interessi dei cittadini di Marigliano.

(foto dal web)