Marigliano, la nota del sindaco Jossa sulla relazione tecnica dell’Unità di Crisi della Regione Campania

Riceviamo dal Comune di Marigliano e pubblichiamo.

In merito alla relazione tecnica della Regione Campania si evidenzia che il dato relativo al Comune di Marigliano non è da “zona rossa”. Spieghiamo perché. Il comune di Marigliano è inserito nella top 30 dei Comuni con un andamento di positivi più alto negli ultimi 15 giorni. In questo caso si fa riferimento solo all’incremento della % di tamponi positivi rispetto ai tamponi effettuati messi in comparazione con la media regionale. Questo può accadere, per esempio, perché vengono svolti meno tamponi rispetto ad altre zone. Mentre per quanto riguarda il dato dell’incidenza (ossia numero positivi su numero abitanti moltiplicato per 100mila) è di 89,72 casi/100.000 ben al di sotto del dato regionale che è nella settimana 160 casi/100.000 dal 1 al 7 febbraio. Come si evince dall’immagine allegata pertanto la Città di Marigliano è in zona “verde” ovvero va fatto un monitoraggio e una rivalutazione a 3 e 5 giorni degli indicatori. Ribadiamo il concetto che bisogna fare massima attenzione ma il sistema reso oggi dalla Regione Campania crea ancora più confusione ed allarmismo, quando oggi è il momento di mantenere la calma e rispettare sempre le solite regole.