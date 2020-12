Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dei giovani democratici di Marigliano

Questo periodo di pandemia sta creando purtroppo enormi problematiche sanitarie, ma anche una crisi economica e sociale per le tante famiglie colpite e per chi già viveva in difficoltà. Tante sono le iniziative delle diverse associazioni di volontariato e caritatevoli che in tutti i comuni della nostra penisola prestano sempre un servizio indispensabile per chi versa in condizioni di bisogno.

A loro va il nostro grazie, hanno dimostrato di essere indispensabili. Nel nostro piccolo, anche noi abbiamo scelto di dare una mano alle compagini che nel silenzio già operano anche nel nostro territorio. Rifacendoci ai “Volontari Democratici”, molti di noi, nella prima ondata della pandemia in primavera, hanno già collaborato con le associazioni di protezione civile e croce rossa della città per mutuo soccorso ai più bisognosi sia negli aspetti materiali (spesa, medicinali, prenotazioni visite, disbrigo pratiche, ecc.) che in quelli sociali (perchè, a volte, anche una telefonata o una chiacchierata in videocall è una aiuto), abbiamo organizzato, per queste settimane che anticipano il Natale, una raccolta di beni alimentari di prima necessità. Per noi la politica è soprattutto impegno concreto nel tessuto sociale, attraverso l’esercizio della solidarietà e dell’accoglienza senza distinzione di colore o di religione, soprattutto in questa fase storica difficile e complicata come quella che stiamo vivendo. L’appuntamento è per tutti i mercoledì (9 e 16 dicembre) e tutti i venerdì (11 e 18 dicembre) dalle 15.30 alle 20.00 nella sede del circolo di Corso Umberto I di fronte Piazza Municipio, per le persone che vogliono donare. Ci saranno i nostri volontari ad accogliervi rispettando le norme anti-covid e il distanziamento. In alternativa, è a disposizione il seguente numero 3928660477 per comunicazioni whatsapp da parte di chi, in particolare negozi alimentari, vuole donare e non può recarsi in sede. Sarà un nostro volontario con l’aiuto della protezione civile, a ritirare previo appuntamento. In piena collaborazione con tutto il circolo pd di Marigliano che sarà presente in sede anche il sabato pomeriggio e la domenica mattina per l’accoglienza e con i supermercati che vorranno sostenere l’iniziativa.

Il segretario Lorenzo Cerciello