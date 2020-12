Un ordigno è esploso nella notte a Casoria, distruggendo gli ingressi dei locali della Galleria Marconi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell’ordine: non si esclude nessuna pista, una tra tutte quella estorsiva. Il forte boato ha svegliato i residenti e molti sono scesi in strada e poco dopo è iniziato il passaparola su facebook. E’ scattata subito la solidarietà dei cittadini di Casoria che via social si tanno organizzando per una colletta a favore dei negozianti, già in ginocchio a causa delle restrizioni covid

(fonte foto: fanpage napoli)