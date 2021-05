Carabinieri arrestano 4 persone per furto. Bloccati mentre trasportavano una porta blindata

A Marigliano i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per furto aggravato in concorso 4 persone. A finire in manette i fratelli Ciro e Salvatore Gemito, 29enne 24enne del posto, Roberto de martino, arzanese di 26 anni e un 28enne incensurato di marigliano.

I Carabinieri – allarmati dal 112 – sono intervenuti in via nuova del bosco all’interno di una ditta che produce servizi anti-incendio. I Carabinieri li hanno bloccati mentre trasportavano una porta blindata. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.