Marigliano, data alle fiamme discarica di amianto e alluminio

MARIGLIANO – Nella giornata di oggi a Marigliano in via Sentino, località Regio Lagno Frezza, sono intervenuti per un incendio gli agenti della Polizia municipale di Marigliano coordinati dal comandante Maggiore Emiliano Nacar.

Nell’incendio erano coinvolti rifiuti di vario genere tra cui materiale di riserva ,oggetti di alluminio, guaina, fibrocemento in particolare amianto, oltre a materiale di derivazione biologica dovuta alla combustione della vegetazione circostante l’area interessata.

Sono stati inoltre, rinvenuti tre grossi sacchi Bianchi contenente amianto a detta della squadra speciale dei vigili del fuoco di Nola. L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo dalla polizia locale E sono state aperte delle indagini a carico di ignoti.