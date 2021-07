Riceviamo e pubblichiamo dalla Polizia Locale di Marigliano.

Sembrava terminata l’indagine sulla Gori e sui lavori mal eseguiti qualche tempo fa, eppure ieri mattina, dopo numerose sollecitazioni da parte dei cittadini, il comandante della polizia locale di Marigliano si è recato in via Vittorio Veneto ove era in atto un ripristino a seguito di una perdita sulla sede stradale. Sullo stesso tratto di strada, confinante con Mariglianella, si è verificato la terza perdita nel giro di un mese.

Un evento ulteriormente grave, in quanto il comune di Marigliano ha realizzato dei lavori in merito al tappetino di asfalto solo recentemente. Il sopralluogo della polizia locale congiunto con l’ufficio dei lavori pubblici ha accertato che la condotta idrica in questione era vecchia e logora ed andava immediatamente sostituita su tutto il tratto che porta sino a Brusciano.

Si è diffidata, dunque, la ditta a terminare i lavori di ripristino immediato ma contestualmente e formalmente anche la Gori a mettere in atto tutte le azioni immediate per il ripristino e la sostituzione della condotta idrica integrale la quale stava purtroppo arrecando gravi danni in tutta la zona del luogo.