Covid-19, la situazione nei comuni del nolano

Anche nei comuni del nolano la situazione Covid-19 continua a far parlare di sé soprattutto dopo i rientri dalle vacanze all’estero o in Sardegna. Nessun allarmismo, ma massima attenzione e rispetto delle norme vigenti. A Nola 7 casi, a San Vitaliano 1, a Cicciano 4, a Saviano 2, a Cimitile 1.

La situazione Covid-19 che i comuni monitorano quotidianamente nell’area nolana non crea allarmismi, nessun focolaio, ma purtroppo la quota zero non è ancora raggiunta. Mesi di lockdown hanno tenuto i cittadini bloccati tra le mura domestiche, costretti ad adottare, quando possibile, nuove modalità di lavoro da remoto. Stesso discorso per i più giovani, che si sono ritrovati alle prese con la didattica a distanza. Poi la riapertura, famiglie riunite, feste, passeggiate, vacanze, casi di nuovo in aumento. Il pericolo assembramenti è sempre dietro l’angolo e soprattutto l’obbligo della mascherina non sempre viene rispettato.

Poche e semplici regole per far sì che il rischio contagi diminuisca nella speranza di essere definitivamente azzerato. Nella maggior parte dei casi i nuovi positivi al test Covid-19 sono legati ai rientri dalle vacanze all’estero. Una volta giunti in Italia, le persone di ritorno dalle vacanze oltre i confini del Paese si sono sottoposte volontariamente al test per scoprirne l’esito. Nel comune di Nola si è verificato il medesimo episodio. Dai 5 casi annunciati dal sindaco Minieri la scorsa settimana, riguardanti persone di ritorno dalle vacanze in Sardegna e all’estero, oggi se ne contano 7. “Usiamo la mascherina dove è necessario e rispettiamo il distanziamento sociale. Rivolgo un appello ai giovani provenienti da località ove si registrano maggiori contagi di prestare attenzione, anche nei contatti con i congiunti ed in caso di sintomi rivolgersi tempestivamente all’ ASL. Facciamo il nostro dovere con serietà” annuncia il primo cittadino.

Numeri contenuti nel comune di San Vitaliano, dove si conta 1 solo cittadino asintomatico di rientro anch’egli dalle vacanze. Il comune annuncia che “su indicazione della famiglia, la persona non è rientrata in San Vitaliano ma si è recata in una seconda casa, in altro comune. Si escludono, quindi, rischi di contatto e/o possibilità di trasmissione del virus nella nostra comunità”.

Il sindaco di Cicciano Giovanni Corrado ha segnalato a metà agosto 1 caso di positività a cui se ne aggiungono oggi altri 3, rientrati come gli altri dalle vacanze in Sardegna, tutti in isolamento fiduciario. Nel comune di Saviano ancora 2 casi positivi. Solo 1 caso di positività a Cimitile, dopo l’annuncio di guarigione di altri due che precedentemente avevano contratto il virus.

(fonte foto: rete internet)