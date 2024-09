Marigliano, torna in giunta Mena Bolero

Marigliano. Riceviamo e pubblichiamo:

Ritorna in giunta Mena Bolero, già nominata assessore nel mese di novembre del 2022 quando, per accettare l’incarico ricevuto dal sindaco Peppe Jossa, si dimise dall’incarico di consigliere comunale eletto nelle fila del Pd. Bolero rimise il mandato di assessore a marzo 2024 durante la crisi amministrativa dei mesi scorsi.

Il decreto firmato dal primo cittadino nelle ultime ore rappresenta un ulteriore tassello alla ricomposizione della squadra di governo per la quale è imminente anche la redistribuzione delle deleghe oltre che la nomina di un altro assessore.

“Doveroso – sottolinea il sindaco Peppe Jossa – favorire di nuovo l’ingresso in giunta di Mena Bolero che ha concorso fin dalla prima ora al progetto che ci ha portato ad amministrare la nostra città. A questo si aggiunge il valore personale e professionale di una donna che ha sempre lavorato con responsabilità e serietà al servizio dei cittadini di Marigliano. Sono certo che il suo rientro, tassello di un percorso che si concluderà a breve, contribuirà a rafforzare l’entusiasmo con il quale l’intera maggioranza continuerà ad impegnarsi per la comunità”.