Marigliano, 63enne sola e inferma , l’intervento della polizia Municipale

La polizia municipale, coordinata dal comandante Nacar, intervengono in via Umberto per aiutare una donna rimasta chiusa in casa.

Intervento in Marigliano, Corso Vittorio Emanuele, civico 96, I piano, una signora di anni 63, allettata e in attesa di intervento chirurgico, restava chiusa in casa. Su richiesta telefonica pervenuta al Comando Polizia Municipale da parte del fratello dell’inferma che non riusciva ad avere notizie della sorella, una pattuglia si portava sul posto, ove si valutava la necessità di chiedere l’ausilio dei Vigili del fuoco che, prontamente intervenuti, provvedevano ad accedere all’interno dell’immobile ove rinvenivano la signora provata e spaventata. La donna, tranquillizzata dall’arrivo delle forze dell’ordine, non richiedeva l’ausilio del 118.