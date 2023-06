Marigliano, 12 multe in una settimana per la differenziata

MARIGLIANO – Ancora controlli della polizia locale di Marigliano con ufficio ecologia ed ambiente e i dipendenti della raccolta . In un altra settimana ancora 12 sanzioni per un totale di circa 4000 euro per i condomini che non effettuano in maniera corretta la raccolta differenziata.

“Stiamo innalzando il livello dei controlli – dichiara il comandante Nacar – e con la ottima sinergia con ufficio ecologia in meno di 7/8 puntiamo a raggiungere alte percentuali di raccolta differenziata .

I controlli continueranno per molti mesi tre volte a settimana

Intensificheremo le postazioni di controllo autoscan per uso dei cellulari e il mancato uso delle cinture da parte delgi automobilisti portando sicurezza in ogni angolo della città”