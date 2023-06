Ritira la pensione e torna a casa ma lo pedinano per rapinarlo

Due giorni fa a Frattamaggiore, un anziano ultraottantenne si è recato alle poste per riscuotere la sua pensione ed è stato purtroppo immediatamente rapinato.

Uscito dalle poste, l’uomo ha prontamente posato i soldi nella tasca dei pantaloni come da consuetudine, poi è rientrato in auto diretto verso casa. Appena arrivato in via Siepe Nuova, i due malviventi che l’avevano seguito per tutto il tragitto, gli hanno intimato di consegnare tutti i soldi e nella foga di prendere tutto in fretta gli hanno addirittura strappato i pantaloni lasciandolo per strada solo con gli slip. L’uomo ha ben presto contattato i suoi familiari e, subito dopo, è andato a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

Grandissima paura per l’anziano che si è ritrovato tutto solo faccia a faccia con i due rapinatori. L’uomo non ha opposto resistenza intuendo da subito la gravità della situazione, ma è indubbiamente stato un grande spavento soprattutto perché portatore di pacemaker e con problemi di salute.

Attualmente le forze dell’ordine stanno lavorando per il riconoscimento dei due rapinatori.